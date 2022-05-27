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Иран планирует продавать России автозапчасти в обмен на сталь

Иран планирует продавать России автозапчасти в обмен на сталь Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве - автозапчасти и газовые турбины.
В регионе
27 мая 2022 г. 05:43
Иран планирует продавать России автозапчасти в обмен на сталь

Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве - автозапчасти и газовые турбины.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амина.

Глава ведомства на полях встречи постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил, что страны согласились ввести бартерную торговлю для некоторых категорий товаров, в том числе для российской стали. По его словам, Иран нуждается в импорте сырья для металлургического и горнодобывающего секторов. Он отметил, что также Тегерану будет необходимо завозить цинк, свинец, алюминий для удовлетворения внутреннего спроса.

Министр заявил, что в обмен на российскую металлургическую продукцию его страна может экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины. Он добавил, что некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций.

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