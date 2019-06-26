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Иран отменит проставление штампов в паспортах иностранных туристов

Иран отменит проставление штампов в паспортах иностранных туристов
​Иран отменит проставление штампов в паспортах иностранных туристов при въезде и выезде из страны
© РИА "Новости"

Иран отменит проставление штампов в паспортах иностранных туристов при въезде и выезде из страны, передает Report со ссылкой на агенство Tasnim.

Отмечается, что такие меры будут приняты в связи с тем, что многие иностранные туристы обеспокоены тем, что иранская виза или штамп аэропорта в их паспорте могут вызвать проблемы при получении американской визы.

Президент Ирана Хасан Роухани 23 июня передал соответствующее распоряжение в министерство внутренних дел.

Теперь иностранцам, посещающим Иран, необходимо будет получить копию документа, подтверждающего, что они получили визу. Въездные и выездные штампы будут ставиться на этом документе вместо паспортов.

Администрация Ирана уже более года работает над данным планом, чтобы поддержать развитие туризма в стране и избавить путешественников от каких-либо опасений. 

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