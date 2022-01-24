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Иран и США могут достичь договоренности по обмену заключенными

Иран и США могут достичь договоренности по обмену заключенными Иранская сторона не исключает достижения соглашения по обмену заключенными с США, однако этот вопрос должен обсуждаться отдельно от ядерной сделки.
В регионе
24 января 2022 г. 15:31
Иран и США могут достичь договоренности по обмену заключенными

Иранская сторона не исключает достижения соглашения по обмену заключенными с США, однако этот вопрос должен обсуждаться отдельно от ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Что касается положения иранских граждан, находящихся [в тюрьмах] в США, то мы с первого дня заявляли о нашей обеспокоенности по этому вопросу. <...> Эта тема остается в нашей повестке, однако, естественно, что это разные вопросы (речь об обмене заключенных и возвращении к ядерной сделке)", - сказал он. Дипломат добавил, что "если противоположная сторона проявит желание, то соглашение по обоим вопросам возможно в кратчайшие сроки".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Ирана Роберт Малли в интервью агентству Reuters заявил, что Вашингтон вряд ли заключит соглашение с Тегераном по ядерной сделке, если иранская сторона не освободит четырех граждан США. По утверждению американцев, исламская республика держит этих людей в заложниках.

В ответ государственное иранское агентство IRNA сообщило, что подобные заявления американской стороны только осложняют достижение соглашения.

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Версия на английском языке Iran, US may agree on prisoners' swap

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