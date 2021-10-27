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Иран готов провести переговоры по ядерной программе с тремя европейскими странами

Иран готов провести переговоры по ядерной программе с тремя европейскими странами Иран готов провести переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе с представителями Франции, Великобритании и Германии
В регионе
27 октября 2021 г. 14:20
Иран готов провести переговоры по ядерной программе с тремя европейскими странами

Иран готов провести переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе с представителями Франции, Великобритании и Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Иран предложил вышеупомянутым странам направить своих представителей в Тегеран или направить иранских дипломатов в столицы этих трех стран, однако иранская сторона к настоящему моменту не получила какого-либо ответа.

Ожидается, что замглавы иранского МИД Али Багери проведет 27 октября в Брюсселе переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС, координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Морой. 14 октября они уже провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили проблему возвращения к ядерной сделке, а также договорились продолжить консультации в Брюсселе.

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Версия на азербайджанском языке İran nüvə proqramı üzrə üç Avropa ölkəsi ilə danışıqlar aparmağa hazırdır
Версия на английском языке Iran ready for direct talks with European trio in nuclear deal

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