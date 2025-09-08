Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров
В регионе
- 08 сентября, 2025
- 16:53
На этой неделе в Тегеране состоится встреча представителей МИД Армении, Ирана и Индии.
Как передает Report, об этом сообщает The Economic Times.
В центре переговоров будут развитие порта Чабахар (Индия) и продвижение международного транспортного коридора "Север–Юг".
Сообщается, что это станет первой структурированной консультацией сторон после июньского конфликта между Ираном и Израилем.
Последние новости
17:08
Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузыНаука и образование
17:01
СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"ИКТ
16:53
Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоровВ регионе
16:50
Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемсяВнутренняя политика
16:48
Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозитаФинансы
16:47
Видео
В Нахчыване завершились сборы военнообязанныхАрмия
16:45
В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человекаДругие страны
16:43
Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и ЕреваномВнешняя политика
16:35