Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

На этой неделе в Тегеране состоится встреча представителей МИД Армении, Ирана и Индии.

Как передает Report, об этом сообщает The Economic Times.

В центре переговоров будут развитие порта Чабахар (Индия) и продвижение международного транспортного коридора "Север–Юг".

Сообщается, что это станет первой структурированной консультацией сторон после июньского конфликта между Ираном и Израилем.