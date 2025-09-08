ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 16:53
    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    На этой неделе в Тегеране состоится встреча представителей МИД Армении, Ирана и Индии.

    Как передает Report, об этом сообщает The Economic Times.

    В центре переговоров будут развитие порта Чабахар (Индия) и продвижение международного транспортного коридора "Север–Юг".

    Сообщается, что это станет первой структурированной консультацией сторон после июньского конфликта между Ираном и Израилем.    

    Армения Иран Индия Север-ЮГ

    Последние новости

    17:08

    Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы

    Наука и образование
    17:01

    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

    ИКТ
    16:53

    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    В регионе
    16:50

    Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

    Внутренняя политика
    16:48

    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    Финансы
    16:47
    Видео

    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    Армия
    16:45

    В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека

    Другие страны
    16:43

    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    16:35

    Рубинян: Армения готова к открытию границ с Турцией и установлению дипотношений

    В регионе
    Лента новостей