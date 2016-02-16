​Iran Аir планирует заказать 40 региональных самолетов ATR-72

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Иранская авиакомпания Iran Air подписала соглашение о намерениях на поставку 40 региональных самолетов ATR-72 европейского производства.

Как передает Report, об этом сообщает официальное издание Show News выставки Singapore Airshow.

"Iran Air продолжает размещать большой контракт на самолеты и уже подтвердил свой интерес и подписал соглашение о намерениях на поставку 40 турбовинтовых ATR. Контракт в настоящее время находится в стадии соглашения о намерениях на поставку 20 ATR-72-600 и 20 самолетов в опционе", — сообщает издание.

"Правительства Франции и Италии играют важную роль в сделке, обеспечивая ее финансовую поддержку через свои экспортные кредитные агентства", — говорится в сообщении.