​Иракские курды опознали на снимках минобороны России свои бензовозы

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Курды, проживающие в автономии на севере Ирака, осуществляют поставки в Турцию собственной нефти, никак не связанные с нелегальными поставками с территорий, подконтрольных террористической группировке "Исламское государство". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава нефтегазовой комиссии парламента курдской автономии Шерко Джевдет.

"Снимки, сделанные из космоса Россией, запечатлели танкеры, которые перевозят нефть из Курдистана в порт Джейхан в Турции, – заявил Джевдет. – Наше министерство природных ресурсов ранее неоднократно заявляло, что сотни танкеров доставляют нефть из Курдистана в Турцию, и это не является секретом".

"Курдистан направляет нефть по нефтепроводу и танкерами, которая из Турции поставляется на мировые рынки", – отметил Джевдет.