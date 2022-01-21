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Информация о минировании здания Центробанка России оказалась ложной

Информация о минировании здания Центробанка России оказалась ложной Информация о минировании здания Банка России в Москве оказалась ложной, персонал возвращается на рабочие места.
В регионе
21 января 2022 г. 18:45
Информация о минировании здания Центробанка России оказалась ложной

Информация о минировании здания Банка России в Москве оказалась ложной, персонал возвращается на рабочие места.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России получил анонимную угрозу о минировании своего здания в Москве, была произведена эвакуация персонала. По данным источника агентства, речь идет о здании на Неглинной улице.

В анонимном звонке упоминалось предложение ЦБ запретить майнинг криптовалют на территории России.

17.50

Анонимное сообщение о "минировании" поступило в Центробанк России, его здание на Неглинной улице в Москве проверяют специалисты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Здание Центробанка на Неглинной улице проверяют после сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

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Версия на английском языке Russian Central Bank office being checked after bomb threat

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