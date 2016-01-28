Имена бывшего премьер-министра Армении и архиепископа упоминаются в финансовой афере

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Я непричастен к оффшорному делу".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Араратской епархии Армянской апостольской церкви Навасард Кчоян.

Отмечается, что "оффшорный скандал" в Армении разгорелся после того, как СМИ распространили сведения о регистрации на Кипре компании "WLISPERA HOLDINGS LIMITED", акционерами которой якобы являются бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян, глава Араратской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Навасард Кчоян и предприниматель Ашот Сукиасян. Компания имеет прямое отношение к банкротству известного бизнесмена Пайлака Айрапетяна.

Согласно информации, для регистрации оффшорной компании в банке "Америа" был взят крупный кредит. После публикации этой информации, как Навасард Кчоян, так и Тигран Саркисян опровергли ее, а предприниматель Ашот Сукиасян отправил генпрокурору письмо, в котором отмечалось, что это он от имени премьер-министра и главы Араратской епархии зарегистрировал компанию без ведома последних.

Отметим, что оффшорная (ing. offshore) компания - это предприятие, зарегистрированное в стране с льготным налогообложением (чаще всего вообще все налоги заменены на фиксированную пошлину, не зависящую ни от оборота, ни от прибыли, ни от каких-либо других финансовых показателей компании). Здесь законодательство позволяет скрыть как учредителей компании, так и финансовые источники. В международных отчетах отмечается о прохождении в оффшорных зонах регистрации компаний, приобретающих финансы от наркотиков, торговли оружием и отмывания грязных денег.