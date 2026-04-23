Ицхак Герцог посетит Казахстан на следующей неделе
В регионе
- 23 апреля, 2026
- 16:08
Президент Израиля Ицхак Герцог посетит Казахстан с официальным визитом 27-28 апреля.
Как передает Report, это следует из распоряжения премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.
О подготовке визита Герцога в Казахстан стало известно еще в начале текущего года, однако точные сроки ранее не раскрывались.
Согласно документу, глава израильского государства прибудет в Астану 27 апреля и проведет в стране два дня с официальными мероприятиями.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Ицхаку Герцогу поздравление по случаю Дня независимости Израиля.
