Ицхак Герцог посетит Казахстан на следующей неделе

Президент Израиля Ицхак Герцог посетит Казахстан с официальным визитом 27-28 апреля.

Как передает Report, это следует из распоряжения премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

О подготовке визита Герцога в Казахстан стало известно еще в начале текущего года, однако точные сроки ранее не раскрывались.

Согласно документу, глава израильского государства прибудет в Астану 27 апреля и проведет в стране два дня с официальными мероприятиями.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Ицхаку Герцогу поздравление по случаю Дня независимости Израиля.