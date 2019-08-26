Хулуси Акар: Очередные поставки С-400 в Турцию начнутся завтра

Министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал продолжение поставок зенитно-ракетных комплексов "Триумф", сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

"С завтрашнего дня (27 августа - ред.) начнется поставка и перевозка второй батареи С-400", - заявил Х.Акар.

Ранее сообщалось, что поставки второй партии С-400 начнутся в августе или сентябре. Поставки первой партии комплексов в Турцию начались 12 июля.

Напомним, что сделка о поставках российских C-400 была заключена в 2017 году: Россия обязалась поставить Турции четыре дивизиона за 2,5 млрд. долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Отметим, что США вследствие этого потребовали от Турции отказаться от покупки, а взамен - приобрести американские комплексы Patriot.В случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Турции в программе создания истребителей F-35, что и произошло, когда Анкара отказалась идти на уступки.