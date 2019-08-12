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В Турции обнародовали дату поставки второй батареи С-400

​В Турции обнародовали дату поставки второй батареи С-400

Турция рассчитывает, что поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 состоятся в текущем месяце или в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС ,такое заявление сделал в понедельник министр обороны страны Хулуси Акар.

"Срок поставок второй батареи С-400 - август - сентябрь", - сказал он. По его словам, "из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности необходимость комплексов С-400 для Турции будет расти", - заявил Акар.

Он также сообщил, что США во время недавних переговоров предложили Турции новую сделку, однако ее подробности пока не сообщаются.

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