Россия начала поставки С-400 в Турцию

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начались.

Как сообщает Report, об этом сообщает RT.

Министерство обороны Турции заявило, что первые компоненты ЗРК были доставлены в Анкару 12 июля.

"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила в Турцию. Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее Президент Турции Тайип Эрдоган отмечал, что российские ЗРК доставят в Турцию в течение 10 дней с начала июля.