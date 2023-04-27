Хулуси Акар: Джозефу Байдену следует заглянуть в архивы США

Президенту США Джозефу Байдену и прочим лицам следует заглянуть в национальные архивы США.

Президенту США Джозефу Байдену и прочим лицам следует заглянуть в национальные архивы США.

Как передает Report, об этом в интервью NTV заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он сказал, что в документах, хранящихся в этих архивах, не упоминается ни о каком геноциде: "В этих документах отражена информация о взаимной напряженности. Тем, кто хочет поговорить о "геноциде", следует сначала изучить эти документы. В докладе, состоящем из 1600 страниц, не упоминаются ни резня, ни геноцид. Все, что не отражено в этих документах, носит субъективный характер”.

Отметим, что Джозеф Байден назвал "геноцидом" события 24 апреля 1915 года.