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Хулуси Акар: Джозефу Байдену следует заглянуть в архивы США

Хулуси Акар: Джозефу Байдену следует заглянуть в архивы США Президенту США Джозефу Байдену и прочим лицам следует заглянуть в национальные архивы США.
В регионе
27 апреля 2023 г. 17:20
Хулуси Акар: Джозефу Байдену следует заглянуть в архивы США

Президенту США Джозефу Байдену и прочим лицам следует заглянуть в национальные архивы США.

Как передает Report, об этом в интервью NTV заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он сказал, что в документах, хранящихся в этих архивах, не упоминается ни о каком геноциде: "В этих документах отражена информация о взаимной напряженности. Тем, кто хочет поговорить о "геноциде", следует сначала изучить эти документы. В докладе, состоящем из 1600 страниц, не упоминаются ни резня, ни геноцид. Все, что не отражено в этих документах, носит субъективный характер”.

Отметим, что Джозеф Байден назвал "геноцидом" события 24 апреля 1915 года.

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Версия на английском языке Akar advises that Biden study US archives
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Cozef Baydenə cavab verib: "Gərək ABŞ-dakı arxivlərə baxsın"

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