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HRW: Действия ВС РФ в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления

HRW: Действия ВС РФ в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления Российские войска, оккупировавшие значительную часть Киевской и Черниговской областей Украины, устраивали казни мирных жителей, подвергали их пыткам и совершали другие противозаконные действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
В регионе
18 мая 2022 г. 13:28
HRW: Действия ВС РФ в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления

Российские войска, оккупировавшие значительную часть Киевской и Черниговской областей Украины, устраивали казни мирных жителей, подвергали их пыткам и совершали другие противозаконные действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении, опубликованном организацией Human Rights Watch (HRW).

Как сообщается, в апреле сотрудники Human Rights Watch посетили 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях и задокументировали 22 внесудебные казни, 9 случаев незаконного лишения жизни, 6 потенциальных случаев насильственного исчезновения и 7 случаев пыток. Кроме того, правозащитники записали 21 свидетельство мирных жителей о том, как их незаконно удерживали под стражей в нечеловеческих, унизительных условиях.

"Многочисленные зверства российских войск, оккупировавших север Украины в начале войны, отвратительны, незаконны и жестоки", - сказал Георгий Гогиа, заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии.

Так, многие мирные жители рассказывают, что российские военные держали их сутками или даже неделями в грязных, душных помещениях – в подвале школы, на заводе, в котельной – практически без еды, без воды, без туалета. В селе Ягодное российские военные 28 дней держали в школьном подвале более 350 местных жителей, в том числе не менее 70 детей, из которых пять были младенцами. В течение всего этого времени людей почти не выпускали наружу.

Сотрудники Human Rights Watch задокументировали семь случаев, когда российские военные пытали задержанных людей, чтобы получить от них какие-то сведения. Людей избивали, били током, инсценировали их казнь.

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Версия на английском языке HRW: Actions of Russian Armed Forces in Ukraine can be qualified as war crimes

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