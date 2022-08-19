Халук Байрактар поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Зеленским
Халук Байрактар поделился впечатлениями от встречи с Владимиром ЗеленскимГенеральный директор "Байкар Макина" Халук Байрактар поделился своими впечатлениями о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Генеральный директор "Байкар Макина" Халук Байрактар поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Report, публикацией он поделился в Twitter.
"Сегодня встретился с героическим президентом Украины Владимиром Зеленским. Он - лидер своего народа и главнокомандующий армии. Надеемся на скорое достижение справедливого и прочного мира, являющегося надеждой для человечества", - написал Байрактар.
Bugün halkına liderlik, ordusuna başkomutanlık yapan Ukrayna'nın kahraman Cumhurbaşkanı Sayın @ZelenskyyUa ile bir araya geldik.