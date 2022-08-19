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Халук Байрактар поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Зеленским

Халук Байрактар поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Зеленским Генеральный директор "Байкар Макина" Халук Байрактар ​​поделился своими впечатлениями о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
19 августа 2022 г. 13:15
Халук Байрактар поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Зеленским

Генеральный директор "Байкар Макина" Халук Байрактар ​​поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, публикацией он поделился в Twitter.

"Сегодня встретился с героическим президентом Украины Владимиром Зеленским. Он - лидер своего народа и главнокомандующий армии. Надеемся на скорое достижение справедливого и прочного мира, являющегося надеждой для человечества", - написал Байрактар.

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Версия на английском языке Haluk Bayraktar meets with Ukrainian President
Версия на азербайджанском языке Haluk Bayraktar Ukrayna Prezidenti ilə görüşüb

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