Хадижат Кадырову назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни

Ранее Хадижат Кадырова занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.

Как передает Report , об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поздравляю мою дорогую племянницу, внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова с назначением на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР - министра ЧР. Хадижат Рамзановну отличают трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к решению поставленных задач", - написал он.

Ранее Хадижат Кадырова занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что с предложением по назначению Хадижат Кадыровой выступил руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов.

"Галас Султанович отметил достижения Хадижат на посту руководителя департамента, а также в работе с общественными организациями. Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесённое предложение", - написал Кадыров.