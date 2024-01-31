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Хадижат Кадырову назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни

Хадижат Кадырову назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни Ранее Хадижат Кадырова занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного.
В регионе
31 января 2024 г. 23:55
Хадижат Кадырову назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.

Как передает Report, об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поздравляю мою дорогую племянницу, внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова с назначением на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР - министра ЧР. Хадижат Рамзановну отличают трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к решению поставленных задач", - написал он.

Ранее Хадижат Кадырова занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что с предложением по назначению Хадижат Кадыровой выступил руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов.

"Галас Султанович отметил достижения Хадижат на посту руководителя департамента, а также в работе с общественными организациями. Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесённое предложение", - написал Кадыров.

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Версия на азербайджанском языке Ramzan Kadırov qızına vəzifə verib

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