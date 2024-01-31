Хадижат Кадырову назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.
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"Поздравляю мою дорогую племянницу, внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова с назначением на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР - министра ЧР. Хадижат Рамзановну отличают трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к решению поставленных задач", - написал он.
Ранее Хадижат Кадырова занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что с предложением по назначению Хадижат Кадыровой выступил руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов.
"Галас Султанович отметил достижения Хадижат на посту руководителя департамента, а также в работе с общественными организациями. Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесённое предложение", - написал Кадыров.