Губернатор Ризе: Азербайджан оказывает важную поддержку Черноморскому форуму

Азербайджан оказывает активную поддержку проведению Международного Черноморского форума Rize Ayder, который считается одним из ключевых экономических, социальных и культурных событий Черноморского региона.

Об этом турецкому бюро Report сообщил губернатор провинции Ризе Ихсан Селим Байдаш.

По его словам, в организации форума, наряду с поддержкой губернаторства Ризе, муниципалитета и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, важную роль играет Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своих выступлениях призывает превратить плато Айдер в площадку для обсуждения мировых, национальных и международных вопросов - по аналогии с Давосом. У Айдера есть все возможности для достижения этой цели. Мы высоко оцениваем энтузиазм генерального секретаря ОЧЭС Асефа Гаджиева как азербайджанца в стремлении сделать Ризе одной из самых сильных экономических зон Черноморского региона", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в первом форуме участвовали эксперты и ученые из 10 стран, тогда как в нынешнем их число превысило 40.

"Здесь представлены и делегации из Азербайджана, в том числе депутаты. Цель мероприятия - объединить экспертов, академические круги, представителей государственных структур, гражданского общества и частного сектора на национальном и международном уровнях, чтобы более эффективно представить потенциал региона на глобальной арене", - добавил Байдаш.

Отметим, что форум проходит под девизом "Энергия, глобальная безопасность и дипломатия" и продлится до 17 января.