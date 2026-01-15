Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Губернатор Ризе: Азербайджан оказывает важную поддержку Черноморскому форуму

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 12:15
    Губернатор Ризе: Азербайджан оказывает важную поддержку Черноморскому форуму

    Азербайджан оказывает активную поддержку проведению Международного Черноморского форума Rize Ayder, который считается одним из ключевых экономических, социальных и культурных событий Черноморского региона.

    Об этом турецкому бюро Report сообщил губернатор провинции Ризе Ихсан Селим Байдаш.

    По его словам, в организации форума, наряду с поддержкой губернаторства Ризе, муниципалитета и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, важную роль играет Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

    "Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своих выступлениях призывает превратить плато Айдер в площадку для обсуждения мировых, национальных и международных вопросов - по аналогии с Давосом. У Айдера есть все возможности для достижения этой цели. Мы высоко оцениваем энтузиазм генерального секретаря ОЧЭС Асефа Гаджиева как азербайджанца в стремлении сделать Ризе одной из самых сильных экономических зон Черноморского региона", - отметил губернатор.

    Он подчеркнул, что в первом форуме участвовали эксперты и ученые из 10 стран, тогда как в нынешнем их число превысило 40.

    "Здесь представлены и делегации из Азербайджана, в том числе депутаты. Цель мероприятия - объединить экспертов, академические круги, представителей государственных структур, гражданского общества и частного сектора на национальном и международном уровнях, чтобы более эффективно представить потенциал региона на глобальной арене", - добавил Байдаш.

    Отметим, что форум проходит под девизом "Энергия, глобальная безопасность и дипломатия" и продлится до 17 января.

    Черноморский форум форум Rize Ayder Ихсан Селим Байдаш ОЧЭС экономическое сотрудничество энергетика энергобезопасность
    Rize valisi: Qara dəniz bölgəsinin Davosa çevirmək istəyimizdə azərbaycanlı dostlarımızın da dəstəyi var
    Rize Governor: Azerbaijan plays key role in goal of turning Black Sea region into Davos

    Последние новости

    12:50

    Мечетям в Карабахе и Восточном Зангезуре переданы в дар книги

    Религия
    12:46

    Средний размер трудовой пенсии в Азербайджане вырос до 543 манатов на начало 2026г

    Финансы
    12:41

    Anglo Asian Mining в 2025 году увеличила добычу золота в Азербайджане в 1,7 раза

    Бизнес
    12:40

    В Таиланде обрушился еще один кран, погибли 2 человека

    Другие страны
    12:35
    Фото

    В Сальяне две школы находятся в аварийном состоянии, планируется построить новое здание

    Наука и образование
    12:26

    Зяка Мирзаев: Трудовые пенсии в Азербайджане увеличатся на 9%

    Финансы
    12:15

    Губернатор Ризе: Азербайджан оказывает важную поддержку Черноморскому форуму

    В регионе
    12:04

    Пашинян: Армения готова обеспечить беспрепятственное сообщение Азербайджана с Нахчываном

    В регионе
    12:04

    МВД: Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли 14 автоматов

    Происшествия
    Лента новостей