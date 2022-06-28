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Грузия на год запретила экспорт пшеницы и ячменя

Грузия на год запретила экспорт пшеницы и ячменя Правительство Грузии приняло решение с 4 июля ввести годовой запрет на экспорт пшеницы и ячменя местного производства, чтобы избежать дефицита этой сельхозпродукции внутри страны.
В регионе
28 июня 2022 г. 14:07
Грузия на год запретила экспорт пшеницы и ячменя

Правительство Грузии приняло решение с 4 июля ввести годовой запрет на экспорт пшеницы и ячменя местного производства, чтобы избежать дефицита этой сельхозпродукции внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"С учетом ситуации, которая образовалась в регионе, с целью обеспечения продовольственной безопасности важно, чтобы реализация пшеницы и ячменя местного производства происходила только на внутреннем рынке. С учетом всего вышеуказанного, правительство приняло решение с 4 июля текущего года до 4 июля 2023 года запретить экспорт пшеницы и ячменя, произведенных в Грузии", - приводит пресс-служба слова министра Отара Шамугии.

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Версия на английском языке Georgia bans export of wheat & barley for 1 year
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