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Грузия готовится к пику эпидемии коронавируса

Грузия готовится к пику эпидемии коронавируса

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Больницы и службы первичной медицинской помощи в Грузии приведены в состояние готовности.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим премьер-министр Грузии Георгий Гахария дал Министерству здравоохранения специальное поручение.

Согласно поручению, будет строго контролироваться уровень подготовки всех медицинских учреждений страны.

Отметим, что на сегодняшний день в Грузии зафиксировано 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 27 человек выздоровели. Начиная со второй половины апреля в стране ожидается пик эпидемии.

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