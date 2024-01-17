О нас

Грузинский политолог: Сговор Франции и Армении не принесет пользы обеим странам

Грузинский политолог: Сговор Франции и Армении не принесет пользы обеим странам Грузинский политолог Симон Копадзе заявил, что за деструктивной позицией Армении в мирном процессе с Азербайджаном стоит Франция.
В регионе
17 января 2024 г. 17:54
Грузинский политолог: Сговор Франции и Армении не принесет пользы обеим странам

Грузинский политолог Симон Копадзе заявил, что за деструктивной позицией Армении в мирном процессе с Азербайджаном стоит Франция.

В беседе с грузинским бюро Report Копадзе отметил, что сговор Франции и Армении не принесет никаких положительных результатов для обеих стран.

Политолог подчеркнул, что в период после Отечественной войны именно Азербайджан выступил с инициативой о мире: "Официальный Баку всегда создавал условия для мира. В Армении полагали, что добьются чего-то, вступив в сговор с Францией. Но у них ничего не получится. Для достижения какого-либо прогресса армянская сторона должна хотя бы на начальном этапе согласиться на проведение встреч в Тбилиси на уровне экспертов".

По словам Копадзе, предпринятые Арменией шаги лишили ее возможности участия во всех экономических проектах региона.

"В то же время Армении нечего предъявить Азербайджану, в противном случае они бы давно это сделали. Азербайджан не нарушал прав человека, не применял пытки в отношении армянских военных и не нарушал международного права”, - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что президент Ильхам Алиев и азербайджанский народ хотят подписания мирного договора с Арменией. Официальный Баку всегда поддерживал мир в регионе, добавил он.

"Азербайджан выступает за мир в регионе, что в свою очередь поспособствует укреплению экономики, улучшению благосостояния народов. Естественно, этот процесс беспокоит многие страны. Азербайджан сумел наладить прекрасные отношения со всеми государствами, стал одной из наиболее привлекательных для инвестиций стран”, - отметил политический обозреватель.

Копадзе также коснулся предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборов в Азербайджане: "Впервые спустя 30 лет выборы пройдут на всей территории Азербайджана. Это очень важное событие. В этот раз голосовать будет весь Азербайджан”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: “Fransa və Ermənistan əlbir olub oyun qurub, amma heç nəyə nail ola bilməyəcəklər"

Другие новости из категории

Совет ЕС одобрил расширение миссии Евросоюза в Армении
Совет ЕС одобрил расширение миссии Евросоюза в Армении
17 января 2024 г. 18:00
Украинский чиновник: Переданная Азербайджаном машина ускорит работы по разминированию
ФотоУкраинский чиновник: Переданная Азербайджаном машина ускорит работы по разминированию
17 января 2024 г. 17:56
Армия и КСИР Ирана проведут совместные учения ПВО
Армия и КСИР Ирана проведут совместные учения ПВО
17 января 2024 г. 17:00
Иранский КСИР заявил об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном
Иранский КСИР заявил об уничтожении ячейки террористов на границе с Пакистаном
17 января 2024 г. 16:24
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Президент Армении обсудил с главой МАГАТЭ вопросы развития атомной энергетики
Президент Армении обсудил с главой МАГАТЭ вопросы развития атомной энергетики
17 января 2024 г. 14:58
Казахстан изучает возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию
Казахстан изучает возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию
17 января 2024 г. 14:32
МИД РФ: Подготовка межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии
МИД РФ: Подготовка межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии
17 января 2024 г. 13:58
В результате крушения военного вертолета в Бишкеке пострадали 10 человек
В результате крушения военного вертолета в Бишкеке пострадали 10 человек
17 января 2024 г. 13:00
Миссия ЕС в Армении провела в приграничной зоне 1500 патрулей
Миссия ЕС в Армении провела в приграничной зоне 1500 патрулей
17 января 2024 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi