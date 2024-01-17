Грузинский политолог: Сговор Франции и Армении не принесет пользы обеим странам

Грузинский политолог Симон Копадзе заявил, что за деструктивной позицией Армении в мирном процессе с Азербайджаном стоит Франция.

Грузинский политолог Симон Копадзе заявил, что за деструктивной позицией Армении в мирном процессе с Азербайджаном стоит Франция.

В беседе с грузинским бюро Report Копадзе отметил, что сговор Франции и Армении не принесет никаких положительных результатов для обеих стран.

Политолог подчеркнул, что в период после Отечественной войны именно Азербайджан выступил с инициативой о мире: "Официальный Баку всегда создавал условия для мира. В Армении полагали, что добьются чего-то, вступив в сговор с Францией. Но у них ничего не получится. Для достижения какого-либо прогресса армянская сторона должна хотя бы на начальном этапе согласиться на проведение встреч в Тбилиси на уровне экспертов".

По словам Копадзе, предпринятые Арменией шаги лишили ее возможности участия во всех экономических проектах региона.

"В то же время Армении нечего предъявить Азербайджану, в противном случае они бы давно это сделали. Азербайджан не нарушал прав человека, не применял пытки в отношении армянских военных и не нарушал международного права”, - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что президент Ильхам Алиев и азербайджанский народ хотят подписания мирного договора с Арменией. Официальный Баку всегда поддерживал мир в регионе, добавил он.

"Азербайджан выступает за мир в регионе, что в свою очередь поспособствует укреплению экономики, улучшению благосостояния народов. Естественно, этот процесс беспокоит многие страны. Азербайджан сумел наладить прекрасные отношения со всеми государствами, стал одной из наиболее привлекательных для инвестиций стран”, - отметил политический обозреватель.

Копадзе также коснулся предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборов в Азербайджане: "Впервые спустя 30 лет выборы пройдут на всей территории Азербайджана. Это очень важное событие. В этот раз голосовать будет весь Азербайджан”.