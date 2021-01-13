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Грузинские ювелиры изготовили статуэтку Низами Гянджеви

Грузинские ювелиры изготовили статуэтку Низами Гянджеви Статуэтка изготовлена из обсидианового камня, позолоченного серебра 925-й пробы
В регионе
13 января 2021 г. 13:13
Грузинские ювелиры изготовили статуэтку Низами Гянджеви

Компания Zarapхana, занимающая ведущую позицию в Грузии в области производства ювелирных изделий, изготовила настольную статуэтку великого поэта и мыслителя Азербайджана Низами Гянджеви.

Как сообщает грузинское бюро Report, сувенир включен в коллекцию компании.

Статуэтка изготовлена из обсидианового камня, позолоченного серебра 925-й пробы. На сувенире весом 309,79 грамм Низами Гянджеви изображен в традиционном восточном одеянии, сидящим с книгой в руке.

Сувенир грузинского производства предлагается за 608 долларов США (1 033 AZN), хотя стартовая цена была 868 долларов США (1 475 AZN). ”Zarapхana " также обеспечивает доставку уникальных ювелирных изделий в города Тбилиси, Батуми, регионы Грузии и зарубежные страны.

В коллекции " Zarapхana" можно встретить и другие сувениры, посвященные азербайджанской тематике. Изделия из золота и серебра “Бакинская крепость”, “мугамное трио”, “музыкальные инструменты” и “чайный сервиз”, созданные грузинскими ювелирами, отличаются изысканным внешним видом.

История создания компании Zarapхana начинается с 1939 года. Основными приоритетами предприятия, перешедшего в 2005 году в частную собственность, являются сохранение и развитие ювелирного наследия Грузии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcü zərgərlər Nizami Gəncəvinin heykəlciyini hazırlayıb 

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