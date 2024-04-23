Госдепартамент: В Иране этнические азербайджанцы подвергаются дискриминации

Иранские азербайджанцы подвергаются преследованиям и дискриминации.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник ежегодном докладе Госдепартамента о ситуации с правами человека в странах мира.
Согласно отчету, хотя "этнические азербайджанцы, составляющие около 24 процентов населения, или более 18 миллионов человек, больше всех подвергаются притеснениям:
"Азербайджанец заявил, что правительство преследует активистов и организаторов, а также не позволяет некоторым родителям давать своим детям тюркские имена".