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Госдепартамент: В Иране этнические азербайджанцы подвергаются дискриминации

Госдепартамент: В Иране этнические азербайджанцы подвергаются дискриминации Иранские азербайджанцы подвергаются преследованиям и дискриминации.
В регионе
23 апреля 2024 г. 07:39
Госдепартамент: В Иране этнические азербайджанцы подвергаются дискриминации

Иранские азербайджанцы подвергаются преследованиям и дискриминации.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник ежегодном докладе Госдепартамента о ситуации с правами человека в странах мира.

Согласно отчету, хотя "этнические азербайджанцы, составляющие около 24 процентов населения, или более 18 миллионов человек, больше всех подвергаются притеснениям:

"Азербайджанец заявил, что правительство преследует активистов и организаторов, а также не позволяет некоторым родителям давать своим детям тюркские имена".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: İranda etnik azərbaycanlılar ayrı-seçkiliyə məruz qalır

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