Госдепартамент: В Иране этнические азербайджанцы подвергаются дискриминации

Иранские азербайджанцы подвергаются преследованиям и дискриминации.

Иранские азербайджанцы подвергаются преследованиям и дискриминации.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник ежегодном докладе Госдепартамента о ситуации с правами человека в странах мира.

Согласно отчету, хотя "этнические азербайджанцы, составляющие около 24 процентов населения, или более 18 миллионов человек, больше всех подвергаются притеснениям:

"Азербайджанец заявил, что правительство преследует активистов и организаторов, а также не позволяет некоторым родителям давать своим детям тюркские имена".