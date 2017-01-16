Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Ситуацию в Сирии и проведение в Астане межсирийских переговоров обсудили по телефону глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Джавад Зариф.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе российской стороны.

"Было продолжено обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее. Министры подчеркнули необходимость дальнейшей координации в контексте предстоящего проведения в Астане межсирийских переговоров",- говорится в сообщении.

"Состоялось также обсуждение ряда вопросов двустороннего российско-иранского сотрудничества", — информирует МИД РФ.