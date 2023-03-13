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Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии могут встретиться в ближайшее время

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии могут встретиться в ближайшее время Встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии может быть организована в обозримом будущем.
В регионе
13 марта 2023 г. 12:21
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии могут встретиться в ближайшее время

Встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии может быть организована в обозримом будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, слова которого приводит портал Nour News.

"Иран и Саудовская Аравия организуют встречу глав МИД. Надеемся, что она состоится в ближайшем будущем", - отметил пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства. Информации о предполагаемом месте проведения переговоров он не привел.

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