Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии могут встретиться в ближайшее время

Встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии может быть организована в обозримом будущем.

Встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии может быть организована в обозримом будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, слова которого приводит портал Nour News.

"Иран и Саудовская Аравия организуют встречу глав МИД. Надеемся, что она состоится в ближайшем будущем", - отметил пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства. Информации о предполагаемом месте проведения переговоров он не привел.