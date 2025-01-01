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Главнокомандующий ВСУ встретился с военными на курском направлении

Главнокомандующий ВСУ встретился с военными на курском направлении Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился с военными в курском направлении.
В регионе
1 января 2025 г. 21:30
Главнокомандующий ВСУ встретился с военными на курском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился с военными в курском направлении.

Как передает Report, об этом сообщается в телеграм-канале генерала.

"Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений", - отмечается в сообщении.

Сырский утверждал, что потери в живой силе российской стороны "на Курщине" составили более 38 тыс., а также свыше тысячи единиц техники.

"Будем и дальше уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские", - написал А.Сырский.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna SQ-nin baş komandanı Kursk istiqamətinə səfər edib

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