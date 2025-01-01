Главнокомандующий ВСУ встретился с военными на курском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился с военными в курском направлении.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился с военными в курском направлении.

Как передает Report , об этом сообщается в телеграм-канале генерала.

"Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений", - отмечается в сообщении.

Сырский утверждал, что потери в живой силе российской стороны "на Курщине" составили более 38 тыс., а также свыше тысячи единиц техники.

"Будем и дальше уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские", - написал А.Сырский.