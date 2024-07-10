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Глава USAID: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора

Глава USAID: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора, обе страны прилагают все усилия для этого.
В регионе
10 июля 2024 г. 15:59
Глава USAID: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора

Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора, обе страны прилагают все усилия для этого.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции в Ереване заявила глава USAID Саманта Пауэр.

"Сегодня Армения близка к подписанию мирного договора, который может положить конец многолетнему конфликту. Представители правительств Армении и Азербайджана продолжают переговоры, направленные на примирение. США сделают все возможное, чтобы помочь Армении использовать этот исторический момент", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке USAID rəhbəri: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişi imzalamağa yaxındır

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