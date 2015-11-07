Глава Ростуризма: Около 79 тыс. россиян находятся на курортах Египта

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В настоящее время на курортах Египта находится около 79 тыс. россиян. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Разумеется, с учетом тех россиян, которые живут и работают в Египте, это количество гораздо больше, но оперативный штаб Ростуризма, в который входят туроператоры, туристические ассоциации и туристические агентства, занимаются вывозом непосредственно туристов", — сказал он.

По информации исполнительного директора ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в ближайшие два дня в Египет за российскими туристами будет направлено 93 рейса. Ожидается, что все российские туристы будут вывезены из Египта до 12 ноября.

Также МЧС России направит самолеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх за багажом российских туристов, покидающих Египет только с ручной кладью.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом до выяснения причин авиакатастрофы на Синае, в результате которой погибли 224 человека. Президент России Владимир Путин ранее также поручил обеспечить содействие гражданам России в возвращении из Египта.

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.