Глава полиции Жамбылской области Казахстана найден мертвым

Найден мертвым начальник полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов, который пять дней назад был назначен комендантом региона.

Найден мертвым начальник полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов, который пять дней назад был назначен комендантом региона.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, причиной смерти главы полицейского департамента Жамбылской области стало самоубийство, однако в Министерстве внутренних дел республики, комментируя смерть Сулейменова, не подтвердили данные о суициде.

В отношении главы полицейского департамента было возбуждено уголовное дело из-за массовых беспорядков, поскольку он оставил пост, что привело "к ужасным последствиям". Так, в городе Тараз Жамбылской области протестующие сожгли здание департамента полиции и захватили табельное оружие. Сулейменову грозил трибунал.