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Глава ОВА: ВС РФ пытаются отрезать Луганскую область

Глава ОВА: ВС РФ пытаются отрезать Луганскую область Российские войска хотят отрезать Луганскую область от Украины, они пытаются закрепиться на берегу реки Северский Донец и перекрыть путь к безопасным регионам.
В регионе
9 мая 2022 г. 12:42
Глава ОВА: ВС РФ пытаются отрезать Луганскую область

Российские войска хотят отрезать Луганскую область от Украины, они пытаются закрепиться на берегу реки Северский Донец и перекрыть путь к безопасным регионам.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас продолжаются активные бои в Рубежном и Белогоровке.

"Российская армия пытается захватить "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут. Таким образом Украина может потерять единственный путь к другим областям, которым эвакуировали людей и завозили гуманитарную помощь", - отметил он.

Глава области подчеркнул, что "сегодняшний день решающий", поскольку противник соорудил понтонную переправу через Северский Донец, переправил часть техники и старается закрепиться.

Позже в телемарафоне Гайдай добавил, что украинские защитники разбили построенный мост и продолжают держать оборону.

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