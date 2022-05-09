Глава ОВА: ВС РФ пытаются отрезать Луганскую область

Российские войска хотят отрезать Луганскую область от Украины, они пытаются закрепиться на берегу реки Северский Донец и перекрыть путь к безопасным регионам.

Российские войска хотят отрезать Луганскую область от Украины, они пытаются закрепиться на берегу реки Северский Донец и перекрыть путь к безопасным регионам.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас продолжаются активные бои в Рубежном и Белогоровке.

"Российская армия пытается захватить "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут. Таким образом Украина может потерять единственный путь к другим областям, которым эвакуировали людей и завозили гуманитарную помощь", - отметил он.

Глава области подчеркнул, что "сегодняшний день решающий", поскольку противник соорудил понтонную переправу через Северский Донец, переправил часть техники и старается закрепиться.

Позже в телемарафоне Гайдай добавил, что украинские защитники разбили построенный мост и продолжают держать оборону.