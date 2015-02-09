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    Глава МИД Румынии посетит Грузию

    Министр примет участие в международном семинаре по разработке ежегодной национальной программы на 2015 год

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля Грузию посетит министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, в рамках двухдневного визита глава МИД Румынии примет участие в международном семинаре по разработке ежегодной национальной программы на 2015 год.

    Богдан Ауреску в ходе визита проведет встречу с президентом Грузии, премьер-министром, спикером парламента и госминистром по делам европейской и евро-атлантической интеграции. На 13 февраля запланирована встреча главы МИД Румынии со своим грузинским коллегой Тамар Беручашвили.

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