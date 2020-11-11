Глава МИД: Грузия надеется на устойчивый мир в регионе

Грузия еще раз выражает готовность к возможному поощрению диалога между сторонами конфликта

"Мы еще раз выражаем надежду, что приостановление военных действий в Нагорном Карабахе поспособствует установлению в регионе устойчивого мира".

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам министра, Грузия еще раз выражает готовность к возможному поощрению диалога между сторонами конфликта:

"Грузия приветствует участие международного сообщества и активизацию акторов в этом направлении, что станет важным фактором стабильности и долгосрочного мира в регионе".