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Глава МИД: Грузия надеется на устойчивый мир в регионе

Глава МИД: Грузия надеется на устойчивый мир в регионе Грузия еще раз выражает готовность к возможному поощрению диалога между сторонами конфликта
В регионе
11 ноября 2020 г. 12:18
Глава МИД: Грузия надеется на устойчивый мир в регионе
Давид Залкалиани
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"Мы еще раз выражаем надежду, что приостановление военных действий в Нагорном Карабахе поспособствует установлению в регионе устойчивого мира".

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам министра, Грузия еще раз выражает готовность к возможному поощрению диалога между сторонами конфликта:

"Грузия приветствует участие международного сообщества и активизацию акторов в этом направлении, что станет важным фактором стабильности и долгосрочного мира в регионе".

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Gürcüstan bölgədə dayanıqlı sülhə ümid edir”

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