Глава МЧС России погиб на учениях

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, ему было 55 лет, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - заявили в МЧС РФ.
По предварительной информации, Евгений Зиничев пытался спасти оператора, который сорвался в воду, но в результате погибли оба.