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Глава МАГАТЭ прибыл в Иран для переговоров

Глава МАГАТЭ прибыл в Иран для переговоров Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади написал в Twitter о прибытии главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси для переговоров в страну.
В регионе
12 сентября 2021 г. 04:57
Глава МАГАТЭ прибыл в Иран для переговоров
Рафаэль Гросси

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади написал в Twitter о прибытии главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси для переговоров в страну.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

Гросси встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами. По словам Гарибабади, после встречи стороны выступят с совместным заявлением.

Отметим, что визит Гросси в Иран станет первым после вступления в должность президента Ирана Эбрахима Раиси.

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