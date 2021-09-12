Глава МАГАТЭ прибыл в Иран для переговоров

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади написал в Twitter о прибытии главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси для переговоров в страну.

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади написал в Twitter о прибытии главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси для переговоров в страну.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс , об этом сообщает Associated Press.

Гросси встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами. По словам Гарибабади, после встречи стороны выступят с совместным заявлением.

Отметим, что визит Гросси в Иран станет первым после вступления в должность президента Ирана Эбрахима Раиси.