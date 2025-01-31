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Гия Абашидзе: Европа угрожает суверенитету Грузии

Гия Абашидзе: Европа угрожает суверенитету Грузии 12:37
В регионе
31 января 2025 г. 13:00
Гия Абашидзе: Европа угрожает суверенитету Грузии

Политическая элита Европы угрожает суверенитету Грузии.

Об этом сказал грузинскому бюро Report политический обозреватель Гия Абашидзе.

По его словам, "еврократия" пытается наказать Грузию, которая стремится сохранить свою независимость: "В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) нельзя говорить ни о каком равноправном партнерстве. Потому что международные организации диктуют Грузии, какие законы принимать и когда проводить выборы".

Он подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны Европы, Грузия продолжит защищать свой суверенитет, и народ поддерживает эту позицию.

Обозреватель оценил решение страны о приостановлении работы в ПАСЕ как правильный шаг, поддерживаемый народом: "Мы суверенное государство. Они не смогут навязать нам свои законы таким образом. Грузия будет защищать свои суверенные права, несмотря на давление "еврократии".

Абашидзе отметил, что ПАСЕ является политически "прогнившей", слабой организацией, которая не приносит никаких результатов: "Грузия развивается независимо, и главное, что мы защищаем мир и благополучие в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Giya Abaşidze: Avropa Gürcüstanın suverenliyini təhdid edir

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