О нас

Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС РФ составили 370 человек, 13 танков

Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС РФ составили 370 человек, 13 танков ВС Украины за сутки уничтожили 370 российских военнослужащих. С начала боевых действий потери ВС России составили около 66 650 человек.
В регионе
20 октября 2022 г. 10:20
Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС РФ составили 370 человек, 13 танков

ВС Украины за сутки уничтожили 370 российских военнослужащих. С начала боевых действий потери ВС России составили около 66 650 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 20 октября общие потери ВС ПРФ составили: танки - 2 567 (+13), боевые бронированные машины - 5 255 (+20), артиллерийские системы - 1 646 (+9), РСЗО - 372, средства ПВО - 189, самолеты - 269, вертолеты - 243 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 311 (+25), крылатые ракеты - 329 (+6), корабли / катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 005 (+6), специальная техника - 147 (+1).

За сутки ВС РФ нанесли 11 ракетных и 28 авиаударов по территории Украины. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке General Staff of Ukraine: Russian army's losses made 370 people, 13 tanks within day

Самое читаемое

Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление отношений
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление отношений
13 октября 2022 г. 17:58
В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
ФотоВ Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
14 октября 2022 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi