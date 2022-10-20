Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС РФ составили 370 человек, 13 танков

ВС Украины за сутки уничтожили 370 российских военнослужащих. С начала боевых действий потери ВС России составили около 66 650 человек.

ВС Украины за сутки уничтожили 370 российских военнослужащих. С начала боевых действий потери ВС России составили около 66 650 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 20 октября общие потери ВС ПРФ составили: танки - 2 567 (+13), боевые бронированные машины - 5 255 (+20), артиллерийские системы - 1 646 (+9), РСЗО - 372, средства ПВО - 189, самолеты - 269, вертолеты - 243 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 311 (+25), крылатые ракеты - 329 (+6), корабли / катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 005 (+6), специальная техника - 147 (+1).

За сутки ВС РФ нанесли 11 ракетных и 28 авиаударов по территории Украины. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов.