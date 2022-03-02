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Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек

Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек С начала вторжения российских войск в Украину потери противника составляют более 5 840 человек.
В регионе
2 марта 2022 г. 11:45
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек

С начала вторжения российских войск в Украину потери противника составляют более 5 840 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин. Кроме этого: уничтожено 85 артиллерийских систем, 40 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 9 средств противовоздушной обороны (ПВО), 30 самолетов, 31 вертолет, 355 единиц автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 3 беспилотника (БПЛА) оперативно-тактического уровня.

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Версия на английском языке Ukrainian MoD: Russia's losses in Ukraine approach 6,000
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiyanın Ukraynadakı itkiləri 6 000-ə yaxınlaşır"

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