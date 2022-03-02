Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек

С начала вторжения российских войск в Украину потери противника составляют более 5 840 человек.

С начала вторжения российских войск в Украину потери противника составляют более 5 840 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин. Кроме этого: уничтожено 85 артиллерийских систем, 40 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 9 средств противовоздушной обороны (ПВО), 30 самолетов, 31 вертолет, 355 единиц автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 3 беспилотника (БПЛА) оперативно-тактического уровня.