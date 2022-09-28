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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 58,15 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 58,15 тыс. человек ВСУ за сутки ликвидировали 400 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 58 150 человек.
В регионе
28 сентября 2022 г. 10:18
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 58,15 тыс. человек

ВСУ за сутки ликвидировали 400 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 58 150 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

На 28 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 312 (+6), боевые бронированные машины - 4 889 (+8), артиллерийские системы - 1381 (+3), РСЗО - 331, средства ПВО - 175, самолеты - 262 (+1), вертолеты - 224, беспилотники оперативно-тактического уровня - 989 (+12), крылатые ракеты - 242 (+1), корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 742 (+12), специальная техники - 131.

"Наибольшие потери за прошлые сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərini açıqlayıb
Версия на английском языке General Staff of Ukraine: Russia's total losses top 58,000 people

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