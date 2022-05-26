Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 29,6 тыс. человек

С начала боевых действий в Украину погибли около 29 600 российских военных. Также противник потерял свыше 500 беспилотников.

С начала боевых действий в Украину погибли около 29 600 российских военных. Также противник потерял свыше 500 беспилотников.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 26 мая ориентировочно составили: Танки - 1 315, боевые бронированные машины - 3 235, артиллерийские системы - 617, РСЗО - 201, средства ПВО - 93, самолеты - 206, вертолеты - 170, крылатые ракеты - 114, корабли/катера - 13, автомобильная техника и автоцистерны - 2 225, специальная техника - ​47.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.