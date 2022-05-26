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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 29,6 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 29,6 тыс. человек С начала боевых действий в Украину погибли около 29 600 российских военных. Также противник потерял свыше 500 беспилотников.
В регионе
26 мая 2022 г. 11:52
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 29,6 тыс. человек

С начала боевых действий в Украину погибли около 29 600 российских военных. Также противник потерял свыше 500 беспилотников.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 26 мая ориентировочно составили: Танки - 1 315, боевые бронированные машины - 3 235, артиллерийские системы - 617, РСЗО - 201, средства ПВО - 93, самолеты - 206, вертолеты - 170, крылатые ракеты - 114, корабли/катера - 13, автомобильная техника и автоцистерны - 2 225, специальная техника - ​47.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın 500-dən çox PUA-sı məhv edilib"

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