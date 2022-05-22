Генштаб ВСУ назвал новые потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 050 своих военных. Также было уничтожено 107 крылатых ракет.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 050 своих военных. Также было уничтожено 107 крылатых ракет.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на Facebook .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 29 050 человек ликвидировано

танков-1 285

боевых бронированных машин – 3 141

артиллерийских систем - 599

РСЗО - 201

средства ПВО - 93

самолетов - 204

вертолетов - 170

БПЛА оперативно-тактического уровня - 470

крылатые ракеты - 107

корабли / катера - 13

автомобильной техники и автоцистерн - 2 194

специальная техника – 43.

В Генштабе добавляют, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.