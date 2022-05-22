Генштаб ВСУ назвал новые потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 050 своих военных. Также было уничтожено 107 крылатых ракет.
Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:
личного состава - около 29 050 человек ликвидировано
танков-1 285
боевых бронированных машин – 3 141
артиллерийских систем - 599
РСЗО - 201
средства ПВО - 93
самолетов - 204
вертолетов - 170
БПЛА оперативно-тактического уровня - 470
крылатые ракеты - 107
корабли / катера - 13
автомобильной техники и автоцистерн - 2 194
специальная техника – 43.
В Генштабе добавляют, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.