Генсек СНГ: Молдова и Украина не будут участвовать в саммите Содружества в Бишкеке

Молдова и Украина не будут представлены в заседаниях Совета министров иностранных дел Содружества и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в Кыргызстане 12-13 октября.

Молдова и Украина не будут представлены в заседаниях Совета министров иностранных дел Содружества и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в Кыргызстане 12-13 октября.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил журналистам в Минске.

"Большинство стран подтвердили свое участие. Что касается присутствия Украины и Молдовы, они не будут представлены на заседании Совета глав государств, заседании Совета министров иностранных дел. Воздерживаются от участия, хотя они де-юре остаются членами СНГ", - сказал он.