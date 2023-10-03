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Генсек СНГ: Молдова и Украина не будут участвовать в саммите Содружества в Бишкеке

Генсек СНГ: Молдова и Украина не будут участвовать в саммите Содружества в Бишкеке Молдова и Украина не будут представлены в заседаниях Совета министров иностранных дел Содружества и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в Кыргызстане 12-13 октября.
В регионе
3 октября 2023 г. 12:04
Генсек СНГ: Молдова и Украина не будут участвовать в саммите Содружества в Бишкеке

Молдова и Украина не будут представлены в заседаниях Совета министров иностранных дел Содружества и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в Кыргызстане 12-13 октября.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил журналистам в Минске.

"Большинство стран подтвердили свое участие. Что касается присутствия Украины и Молдовы, они не будут представлены на заседании Совета глав государств, заседании Совета министров иностранных дел. Воздерживаются от участия, хотя они де-юре остаются членами СНГ", - сказал он.

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Версия на английском языке Secretary General: Moldova, Ukraine won't attend CIS summit in Bishkek

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