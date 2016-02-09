Генсек НАТО: Грузия приближается к членству в НАТО

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Грузия приближается к членству в НАТО. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, "Грузия имеет все практические инструменты, чтобы подготовится к членству".
"Сегодня мы движемся вперед, и мы осуществляем различные компоненты того пакета мер, которые были согласованы на встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году", — заявил Столтенберг.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости