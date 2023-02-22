Генсек Кабмина Японии: Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров G7, которая запланирована на 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров G7, которая запланирована на 24 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду объявил генеральный секретарь Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно. Япония в этом году является председателем в G7.

"Запланировано, что президент Украины [Владимир] Зеленский примет участие в начале встречи", - отметил Мацуно. Он выразил уверенность в том, что тема ситуации на Украине станет преобладающей на переговорах лидеров "семерки", но воздержался от разглашения каких-либо подробностей повестки предстоящей онлайн-встречи.