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Генпрокуратура Армении не закрыла дело Сержа Саргсяна

Генпрокуратура Армении не закрыла дело Сержа Саргсяна

Генеральная ппрокуратура Армении рассмотрела жалобу адвокатов третьего президента Армении Сержа Саргсяна, которые требовали прекратить против него уголовное преследование, ссылаясь на неприкосновенность экс-главы государства, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

Сторона защиты утверждала, что предъявленное Специальной Следственной Службой обвинение несостоятельно, так как действия Сержа Саргсяна исходили из его полномочий, а значит действует принцип неприкосновенности.

Генпрокуратура отказала защитникам Саргсяна в закрытии дела, сделав отсылку на решение Кассационного суда Армении от 15 ноября 2018 года, в котором говорится о том, что, если президент в своих действиях исходил из личных целей или не обладал соответствующими полномочиями, то его действия не рассматриваются как действия президента.

"Изучив материалы дела, прокурор пришел к заключению, что Сержу Саргсяну предписаны обвинения в таких действиях, которые не входят в полномочия президента, поэтому установленная Конституцией норма о неприкосновенности не действует", — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Специальная следственная служба Армении 4 декабря сообщила, что третьему президенту республики Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по факту хищения средств.

По данным следствия, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года, когда проводился государственный тендер на поставку дизтоплива, Саргсян поручил отдать предпочтение компании "Флеш", в то время как другая компания предложила более низкую цену. В качестве меры пресечения в отношении экс-президента Армении избрана подписка о невыезде.

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