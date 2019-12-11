Генпрокуратура Армении не закрыла дело Сержа Саргсяна

Генеральная ппрокуратура Армении рассмотрела жалобу адвокатов третьего президента Армении Сержа Саргсяна, которые требовали прекратить против него уголовное преследование, ссылаясь на неприкосновенность экс-главы государства, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сторона защиты утверждала, что предъявленное Специальной Следственной Службой обвинение несостоятельно, так как действия Сержа Саргсяна исходили из его полномочий, а значит действует принцип неприкосновенности.

Генпрокуратура отказала защитникам Саргсяна в закрытии дела, сделав отсылку на решение Кассационного суда Армении от 15 ноября 2018 года, в котором говорится о том, что, если президент в своих действиях исходил из личных целей или не обладал соответствующими полномочиями, то его действия не рассматриваются как действия президента.

"Изучив материалы дела, прокурор пришел к заключению, что Сержу Саргсяну предписаны обвинения в таких действиях, которые не входят в полномочия президента, поэтому установленная Конституцией норма о неприкосновенности не действует", — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Специальная следственная служба Армении 4 декабря сообщила, что третьему президенту республики Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по факту хищения средств.

По данным следствия, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года, когда проводился государственный тендер на поставку дизтоплива, Саргсян поручил отдать предпочтение компании "Флеш", в то время как другая компания предложила более низкую цену. В качестве меры пресечения в отношении экс-президента Армении избрана подписка о невыезде.