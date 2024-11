Гендиректор МАГАТЭ и глава МИД Ирана обсудили ядерную программу ИРИ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии в ходе своего визита в Тегеран встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД Исмаил Багаи написал в соцсети "Х".

"Провели сегодня утром очень важные переговоры. Ядерная программа Ирана всегда была мирной и остается таковой. Приверженность Ирана искреннему сотрудничеству с МАГАТЭ для разрешения любых недоразумений/вопросов, касающихся нашей мирной ядерной программы, давно доказана. Иран никогда не выбирал путь конфронтации; мы просто защищали наши законные права и интересы от непреклонных требований и незаконного давления", - отметил он.