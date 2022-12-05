Газета The Financial Times назвала Владимира Зеленского человеком года

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британского делового издания The Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британского делового издания The Financial Times.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на сайте издания был опубликован большой материал об украинском лидере, включающий выдержки из интервью с ним.

Как утверждается в статье, многие украинцы до начала боевых действий в стране "списывали Зеленского со счетов, считая его кем-то наподобие шута - дилетантом, который не способен справиться с ответственностью высокой должности". "Однако 44-летний политик завоевал себе место в истории, выдающимся образом продемонстрировав лидерские качества и стойкость", - полагают журналисты издания, обосновавшие свой выбор тем, что Зеленский, по их мнению, стал "символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма".

Издание сравнивает его с Уинстоном Черчиллем, возглавлявшим британское правительство в военный период 1940-1945 годов, а также с 1951 по 1955 год. При этом авторы материала отмечают, что после завершения конфликта Зеленского, как и Черчилля, может ждать поражение на выборах. В материалах издания говорится о том, что в Украине уже обсуждают вопрос о том, будет ли лидер военного времени подходящей кандидатурой для того, чтобы руководить страной в мирный период. По словам бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Зеленскому не хватает дисциплины и опыта, чтобы успешно возглавлять страну в мирное время.

Издание отмечает, что результаты президентства Зеленского до начала боевых действий "в лучшем случае неоднозначны", а после окончания конфликта ему придется "отвечать на сложные вопросы" о том, почему страна не была в должной степени готова к противостоянию. Сам Зеленский по этому поводу заявил изданию, что западные лидеры не делились с Киевом разведывательными данными о планах российских войск перед началом войны. "Никто не показывал нам конкретных материалов, в которых бы говорилось, что удары будут наноситься с того или иного направления", - сказал он.

Он также отверг призывы к переговорам с Россией, которые, как отмечает издание, пока робко, но уже раздаются в западных странах.