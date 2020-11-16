О нас
Report Georgia
Аудио новости

ФСБ России предотвратила серию терактов в Воронежской области

ФСБ России предотвратила серию терактов в Воронежской области Бывшие заключенные колонии №3 в Воронежской области России получили сроки до 24 лет заключения за подготовку ряда терактов, в том числе – взрыв жилого дома и нападение на курсантов Военно-воздушной академии
В регионе
16 ноября 2020 г. 13:52
ФСБ России предотвратила серию терактов в Воронежской области

Бывшие заключенные колонии №3 в Воронежской области России получили сроки до 24 лет заключения за подготовку ряда терактов, в том числе – взрыв жилого дома и нападение на курсантов Военно-воздушной академии. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Согласно информации, доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019-2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов.

Отмечается, что в числе готовившихся акций был "подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
11 ноября 2020 г. 19:35
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
11 ноября 2020 г. 19:24
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
12 ноября 2020 г. 16:32
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Начинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха
ВидеоНачинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха
10 ноября 2020 г. 07:26
Пашинян признал, что подписал тяжелый для Армении документ
Пашинян признал, что подписал тяжелый для Армении документ
10 ноября 2020 г. 02:06
Командир корпуса армянской армии подал в отставку
Командир корпуса армянской армии подал в отставку
11 ноября 2020 г. 18:50
Кельбаджар, Агдам, Лачин возвращается Азербайджану
Кельбаджар, Агдам, Лачин возвращается Азербайджану
10 ноября 2020 г. 05:09
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01
Ожидается подписание документа об объявлении Арменией капитуляции
Ожидается подписание документа об объявлении Арменией капитуляции
10 ноября 2020 г. 01:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi