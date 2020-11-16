ФСБ России предотвратила серию терактов в Воронежской области

Бывшие заключенные колонии №3 в Воронежской области России получили сроки до 24 лет заключения за подготовку ряда терактов, в том числе – взрыв жилого дома и нападение на курсантов Военно-воздушной академии

Бывшие заключенные колонии №3 в Воронежской области России получили сроки до 24 лет заключения за подготовку ряда терактов, в том числе – взрыв жилого дома и нападение на курсантов Военно-воздушной академии. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.



Согласно информации, доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019-2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов.

Отмечается, что в числе готовившихся акций был "подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии".



