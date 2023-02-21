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Фахреттин Коджа: В результате землетрясений в Хатае пострадали 294 человека, 18 находятся в тяжелом состоянии

Фахреттин Коджа: В результате землетрясений в Хатае пострадали 294 человека, 18 находятся в тяжелом состоянии Врезультате новых землетрясений, произошедших вчера в провинции Хатай Турции пострадали 294 человека.
В регионе
21 февраля 2023 г. 04:26
Фахреттин Коджа: В результате землетрясений в Хатае пострадали 294 человека, 18 находятся в тяжелом состоянии

В результате новых землетрясений, произошедших вчера в турецкой провинции Хатай пострадали 294 человека.

Как сообщает Report, об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии: "Мы посетили пострадавших в результате землетрясения силой 6,4 балла в Хатае. После оказания первой помощи раненые были доставлены в госпитали Аданы и Дёрдйол".

Министр добавил, что после последних землетрясений в зданиях некоторых больниц появились трещины.

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Версия на азербайджанском языке Fahrettin Koca: “Hataydakı zəlzələlərdə 294 nəfər yaralanıb, 18-nin vəziyyəti ağırdır”

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