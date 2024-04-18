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Европейский инвестбанк предоставит помощь в 560 млн евро на восстановление Украины

Европейский инвестбанк предоставит помощь в 560 млн евро на восстановление Украины Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит властям Украины 560 млн евро на восстановление страны.
В регионе
18 апреля 2024 г. 12:24
Европейский инвестбанк предоставит помощь в 560 млн евро на восстановление Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит властям Украины 560 млн евро на восстановление страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

Соответствующий меморандум будет подписан с украинским руководством в течение дня, отмечает издание со ссылкой на президента банка Надю Кальвиньо.

По ее словам, эти средства пойдут на строительство энергетической инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, больниц и на защиту гражданского населения.

"Украина остается одним из приоритетов для ЕИБ", - добавила Кальвиньо.

Ранее руководители банка отмечали, что помощь Украине после окончания конфликта может обойтись Европе в триллионы евро, и страна не должна нести это бремя в одиночку.

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Версия на английском языке EIB to allocate €560M in aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropa İnvestisiya Bankı Ukraynaya 560 milyon avro yardım ayıracaq

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