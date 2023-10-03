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Европарламент одобрил пересмотр бюджета с выделением 50 млрд евро для Украины

Европарламент одобрил пересмотр бюджета с выделением 50 млрд евро для Украины Европарламент (ЕП) одобрил пересмотр бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, который содержит положения об образовании специального Украинского фонда в 50 млрд евро.
В регионе
3 октября 2023 г. 16:42
Европарламент одобрил пересмотр бюджета с выделением 50 млрд евро для Украины

Европарламент (ЕП) одобрил пересмотр бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, который содержит положения об образовании специального Украинского фонда в 50 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

"Мы стремимся стабилизировать ситуацию в Украине с помощью новой программы в размере 50 млрд евро, одновременно укрепляя экономику ЕС. Мы укрепляем бюджет, пополняя его на нужды миграции и обеспечивая гибкость реагирования на кризисные ситуации", - сказал евродепутат от Польши Ян Ольбрихт.

ЕП одобрил выделение дополнительных 10 млрд евро на 2024-2027 годы в дополнение к 65,8 млрд евро, которые ранее предложила Еврокомиссия.

В заявлении ЕП говорится о том, что в свете последних внешних вызовов, особенно войны России против Украины и растущих миграционных проблем депутаты Европарламента увеличили соответствующие бюджетные статьи на 2 млрд евро. Они выделили дополнительные 3 млрд евро на новую "Платформу стратегических технологий для Европы" (STEP) и 5 млрд евро - на усиление способности ЕС реагировать на непредсказуемые кризисы.

Решения одобрили 393 голосами "за", "против" - 136 и 92 воздержались.

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